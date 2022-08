Pix falso: Homem é preso ao comprar maquiagem e brinquedo

Maycon Nunes foi preso pela Guarda Municipal de Dourados (GMD), nesta segunda (8), após ser acusado de cometer dois crimes de estelionato contra alguns comerciantes da cidade.

O jovem já estava sendo investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil, mas na manhã desta segunda (8), uma proprietária de uma loja de assessórios localizada no Jardim Rasslem, denunciou que havia sido vitima do “golpe do pix”.

De acordo com a vítima, Maycon havia comprado alguns kits de maquiagem e beleza e fez o suposto pagamento de R$ 220,00 pelo Pix, o sistema de transferência instantâneo. Mas após um tempo, a mulher percebeu que o dinheiro não havia entrado na sua conta bancária.

Analisando as informações e as características físicas do suspeito, os guardas municipais perceberam que esse golpe era semelhante a um outro que teria sido aplicado na sexta-feira passada (5). Com isso, as autoridades reconheceram o carro do acusado e efetuaram a prisão.

Maycon foi detido em uma residência no Bairro Jardim Água Boa, por volta das 16h desta segunda (8) e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. Ao ser detido, o homem negou ter aplicado os golpes do Pix, dizendo que na verdade essa situação teria acontecido por um problema no sistema de pagamento da conta.

No golpe aplicado na sexta (5), o acusado agiu de maneira semelhante. Ele saiu de uma loja de brinquedos e produtos aleatórios após realizar o pagamento pelo Pix, que não chegou até a conta do vendedor.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), em Dourados.

