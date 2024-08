Operação conjunta desmantela esquema de tráfico interestadual em Dourados

Um grupo criminoso de Dourados estava sendo monitorado há aproximadamente 30 dias por serem responsáveis no tráfico de entorpecentes de Ponta Porã para o estado de Minas Gerais.

Os criminosos saiam de Dourados para buscar o entorpecente em Ponta Porã o qual vinham em um “mocó” dentro de um dos veículos, enquanto o outro veículo apoiava a empreitada criminoso fazendo a função de batedor de estrada.

Após identificar o padrão de atuação do grupo criminoso, na data de ontem, as equipes do SIG e da PRF realizaram operação para abordar e capturar os criminosos, bem como levantar qual tipo de substância estava sendo transportada. Por volta das 17h as equipes conseguiram abordar o veículo GM/ONIX cor prata, que era conduzido pelo masculino M.R.S 54 anos e tinha como passageira R.S.S.S 31 anos.

No veículo foi encontrado um compartimento oculto com 32 quilos de pasta base de cocaína. Concomitante outra equipe seguiu o veículo Mitsubishi/L200, o qual em tese era o responsável pelo esquema criminoso, o qual tentou despistar as equipes, mas foi abordado já na residência do suspeito no imóvel localizado no bairro Jd Esplanada com veículo Mitsubishi/L200.

Os criminosos negaram o envolvimento no crime, mas foram presos em flagrante pelo crime de tráfico e associação para o tráfico, bem como os veículos e os entorpecentes foram apreendidos.

A operação foi realizada em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil, por intermédio do SIG/NRI da delegacia de Dourados.

