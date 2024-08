Caminhonete avança preferencial, atropela e mata motociclista em Dourados

Homem identificado como Cícero Calixto Primo, de 55 anos, morreu, no início da tarde desta segunda-feira (19), em Dourados, distante 238 quilômetros de Campo Grande. após ser atropelado por uma caminhonete enquanto conduzia uma motocicleta.

Conforme informações do site Dourados News, a vítima seguia em uma Honda Biz pela Rua Jandaia, que é preferencial, quando acabou atingida por uma caminhonete Toyota Hillux no cruzamento da Rua Hayel Bon Faker.

Com o impacto, o capacete de Cícero se soltou e ele bateu a cabeça ao chão. Devido o grave ferimento, o homem morreu ainda no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas nada pôde ser feito.

O condutor da caminhonete alegou à polícia que não viu o motociclista se aproximando e, por isso, avançou o cruzamento. A Polícia Civil está no local junto da equipe da Perícia, que devem investigar o acidente.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram