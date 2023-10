Chuvas de 51,3 milímetros deixa casas alagadas em Dourados

As fortes chuvas que castigou a cidade de Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande, na noite de ontem (26), deixou diversos pontos de alagamentos. As regiões mais afetadas foram BNH e IV Plano. Segundo a Defesa Civil, oito casas foram afetadas pela forte correnteza, que acumulou 51,3 milímetros de precipitação pluviométrica no município.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, Rodrigo Vitorino da Cruz ao site Dourados News, os bairros mais carentes e o prolongamento da rua General Osório, próximo a Escola Municipal Franklin Luiz Martins, foram os mais afetados. Algumas casas tiveram imóveis danificados, mas sem danos estruturais. Foi ofertado o obrigado público aos moradores, mas os populares pediu para ficar no local.

Pelas redes sociais, o prefeito Alan Guedes informou que a prefeitura disponibilizará maquinários para a retirada de entulhos que ficaram espalhados pelas ruas.

