Operação conjunta cumpre mandados contra quadrilha de estelionatários em Goiás e Campo Grande

Policiais civis deflagraram, na manhã desta quarta-feira (26), uma operação contra uma quadrilha especializada em estelionato, em ação coordenada pela Deic (Delegacia Estadual de Investigações Criminais) de Goiás. Em Campo Grande, o trabalho conta com o apoio do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros), que atua no cumprimento de mandados judiciais. A ofensiva ocorre simultaneamente em municípios de Goiás e da Capital sul-mato-grossense, embora as autoridades ainda não tenham divulgado a quantidade de alvos e localidades envolvidas.

Durante a manhã, três investigados foram conduzidos à sede do Garras, em Campo Grande, incluindo uma mulher. Apesar das prisões já confirmadas, equipes continuam nas ruas para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão relacionados ao esquema investigado.

Há indícios de que ex-jogadores de futebol tenham sido vítimas da quadrilha, hipótese que ainda não foi confirmada oficialmente pela polícia. O delegado responsável pela operação, vindo de Goiás, deve conceder entrevista coletiva ainda nesta manhã na sede do Garras, quando deve detalhar o modo de atuação do grupo e os desdobramentos da investigação.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais