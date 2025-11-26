Após primeira reunião no PL, Azambuja fala “agregar lideranças de centro”

O ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente estadual do PL em Mato Grosso do Sul, afirmou que a primeira reunião realizada após sua filiação, com a presença da executiva, de prefeitos, vice-prefeitos e outras lideranças, representou um passo decisivo no processo de reorganização interna do partido para as eleições de 2026. Ao Jornal O Estado, o líder afirmou que o encontro foi “muito produtivo”, com encaminhamentos importantes voltados à construção de unidade para enfrentar o que definiu como “o adversário comum”, o PT, tanto no cenário estadual quanto nacional.

Ele destacou que há um compromisso consolidado de apoio a Eduardo Riedel (PP) e à candidatura presidencial alinhada ao projeto do partido.

O ex-governador disse que a reunião na última segunda-feira (24), reuniu lideranças antigas e novas. Um outro encontro, mais restrito ocorreu ontem (25), reunindo vereadores e presidentes de diretórios municipais, na sede do PL.

Atualmente, o partido possui 52 diretórios ativos no Estado, e a proposta é ampliar e organizar ainda mais a estrutura local. Azambuja afirmou que o partido trabalha com metas claras para o próximo pleito: como hoje o PL não tem senador em Mato Grosso do Sul, ele avalia que é possível eleger um ou até dois representantes, desde que a sigla tenha “inteligência para agregar” lideranças de centro, em vez de se limitar à direita. Na Câmara dos Deputados, projeta que os atuais dois federais podem se transformar em três, “algo totalmente factível”, nas palavras dele. Já na Assembleia Legislativa, a expectativa é dobrar a representatividade, de três para seis ou sete parlamentares.

Azambuja também avaliou a reunião como um marco importante no processo de fortalecimento do PL no Estado, que vive um momento de expansão desde sua chegada à sigla e do ingresso de prefeitos e lideranças municipais ocorridos nos últimos meses. Segundo ele, o trabalho agora é transformar essa base ampliada em resultados concretos nas urnas, construindo chapas competitivas e uma estrutura partidária sólida para 2026.

Contar

Questionado sobre a filiação ao PL do ex-deputado estadual Capitão Contar, cotado para disputar uma vaga ao Senado, Azambuja afirmou que a vinda dele é positiva e que o convite já foi feito tanto por ele quanto por Valdemar Costa Neto. A data para oficialização será discutida entre o ex-deputado estadual e o presidente nacional da sigla.

Ele disse que qualquer liderança que se some ao projeto de enfrentamento ao PT fortalece o partido, lembrando que figuras antes adversárias, como Rose Modesto e André Puccinelli, que hoje fazem parte do grupo político aliado ao governo Riedel. Mesmo assim, ressaltou que só na época das convenções o partido definirá suas candidaturas, com base em pesquisas qualitativas e quantitativas para identificar quem tem as melhores condições eleitorais.

Por Brunna Paula