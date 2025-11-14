Operação conjunta apreende R$ 25 mil e desarticula fraude em MS e SP

Computadores, celulares e R$ 25 mil em espécie foram apreendidos nesta quinta-feira (13) durante uma operação conjunta entre forças policiais de Mato Grosso do Sul e São Paulo. As buscas ocorreram em endereços ligados a dois sul-matogrossenses investigados por participação em um esquema de golpes digitais.

A ação foi realizada pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por meio da GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros), em apoio ao CERCO (Corpo Especial de Repressão ao Crime Organizado), da Polícia Civil paulista.

Segundo a investigação conduzida em São Paulo, os suspeitos estariam envolvidos na validação fraudulenta de TAGs. O golpe consistia em inserir valores inexistentes em transações, o que só era descoberto quando a operadora do cartão recusava o repasse referente às compras realizadas.

Embora materiais usados na prática criminosa tenham sido recolhidos, nenhum dos investigados foi preso até o momento. As apurações continuam sob responsabilidade da Polícia Civil de São Paulo.