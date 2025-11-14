Comitê Gestor da Saúde apresenta diagnóstico e plano de ações na Câmara Municipal na terça-feira (18)

A Câmara Municipal de Campo Grande recebe, na terça-feira (18), às 8h, a apresentação oficial do Comitê Gestor da Saúde, em reunião convocada pelo vereador Dr. Victor Rocha, presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal. Todos os vereadores estão convidados a participar.

Durante o encontro, o Comitê irá apresentar o levantamento técnico realizado pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), que reúne dados atualizados sobre a situação da rede pública, incluindo: abastecimento e compra de medicamentos; propostas para ampliação de leitos; medidas para redução das filas de consultas, exames e cirurgias; identificação dos principais gargalos e necessidades imediatas.

Na reunião será apresentado o plano de providências a curto, médio e longo prazo, elaborado a partir das análises internas, das demandas registradas nas unidades de saúde e das ações estratégicas definidas pelo Comitê.

Segundo o vereador Dr. Victor Rocha, presidente da Comissão de Saúde, a reunião tem o objetivo de dar transparência ao cenário atual da saúde pública da Capital e fortalecer o diálogo entre Legislativo e Executivo:

“O Comitê Gestor trará informações importantes sobre a realidade da rede e as medidas que estão sendo planejadas. Precisamos acompanhar de perto para garantir avanços na compra de medicamentos, na ampliação de leitos e na redução das filas de atendimento”, destacou.

A Comissão de Saúde seguirá monitorando a execução das ações apresentadas, reforçando o compromisso com a melhoria contínua da assistência e com a oferta de um atendimento público eficiente para toda a população de Campo Grande.