Confira os horários do transporte coletivo no feriado de 15 de novembro na Capital

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informa que, em razão do feriado de 15 de novembro, neste sábado, será adotado um plano funcional especial para garantir a fluidez do transporte coletivo em Campo Grande.

Nos terminais Guaicurus, Aero Rancho, Nova Bahia, Júlio de Castilho, Bandeirantes e General Osório, estarão disponíveis quatro veículos reservas com tripulação das 5h às 12h30, e dois veículos reservas das 12h30 às 19h. Esses reforços se somam à frota habitual, atuando conforme a demanda.

Nos terminais Morenão e Hércules Maymone, serão mantidos dois veículos reservas com tripulação nos períodos matutino e vespertino, das 5h às 19h, também em complemento à operação normal.

As linhas 119, 515, 522, 601 e 602 irão operar com o plano funcional de sábado. As linhas 051, 061, 080, 081 e 082 também seguirão o plano funcional de sábado, sem reforço adicional. As demais linhas funcionarão conforme o plano habitual de domingos e feriados.