Operação conjunta apreende quase 1t de maconha

Uma operação conjunta, realizada pela Polícia Federal, Polícia Militar e Civil, além do exército, apreendeu quase 1t de maconha próximo a divisa entre Mato Grosso do Sul e Paraná. A apreensão veio após patrulhamento aéreo ao longo do Parque Nacional da Ilha Grande, na tarde desta sexta-feira (12).

Durante o patrulhamento, os policias identificaram uma movimentação suspeita de indivíduos e uma trilha aberta dentro do parque. Dessa forma, resolveram se aproximar para identificação e fiscalização de possível crime ambiental dentro daquela área de preservação.

Após aproximação, percebeu-se que os homens entraram em mata ciliar para fugir de possível abordagem.

Foram encontrados às margens do Rio Paraná 41 fardos de maconha, totalizando o peso de 826 kg.

Todo o material ilícito foi apresentado na Delegacia de Polícia Federal em Guaíra (PR), para as providências habituais de apreensão. Ninguém foi preso durante a operação. O caso segue em investigação.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.