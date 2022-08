Som da Concha 2022 começa neste domingo com Geraldo Espíndola

O projeto Som da Concha, edição 2022 promovido pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), acontece nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro, com os selecionados do último edital.

Os shows acontecerão sempre aos domingos a partir das 18 horas. No primeiro dia de show, no domingo, dia 14 de agosto, a abertura será com Raphael Vital, às 18 horas, e o fechamento será com Geraldo Espíndola, a partir das 19 horas.

A coordenadora do Som da Concha, Angela Finger, convida a toda a população para comparecer ao Som da Concha: “Que o público possa retornar, depois desse recesso caseiro por conta da pandemia. O Som da Concha está voltando com tudo para podermos confraternizar. É um projeto bem família e a Concha Acústica Helena Meirelles foi toda revitalizada para melhor receber as pessoas”.

O show Raça das Matas é mais uma concepção do intérprete e compositor Geraldo Espíndola, usando a música e a poesia para expressar sentimentos e desejos contemporâneos, dar eco às vozes que pedem vida e pedem paz, celebram a natureza e o olhar humano para as alegrias e desafios do mundo.

O blues – vertente musical que está entre as marcas registradas do cantor – será o carro-chefe do show, que terá também outros ritmos e contextos melódicos para ilustrar e fortalecer a palavra e a mensagem do artista.

Com o show Raça das Matas, Geraldo Espíndola vai oferecer ao público um repertório de ricas e variadas composições musicais, pontuadas pela magia sonora do blues e canções que, ao seu estilo, dão vigor aos sonhos e expectativas contemporâneas, como a preservação do meio ambiente, a paz e o amor. Gabriel Andrade (guitarra e violão) e Gabriel Basso (baixo) são os músicos que o acompanham.

Para ouvir o som leve e limpo das cachoeiras que sussurram em sua garganta e dialogar com absoluta liberdade nos espaços ilimitados da natureza, basta experimentar o canto de quem canta o amor, a paz, a vida. Pode ser o experimento em alguns dos muitos blues que estão guardados na gaveta ou nesses ritmos de sonoridades continentais de Latino-América tão bem definidos na voz e nas composições de Geraldo Espíndola.

É este apelo universalista – de paz, amor e preservação ambiental – que o show Raça das Matas propõe, conduzido pela plenitude do afeto e da intimidade musical entre Geraldo e os sons de ambientes que povoam sua inspirada produção poética e instrumental.

Ao comentar como será o show, ele antecipa que o repertório inclui uma boa parcela dos muitos blues que tem na gaveta e canções com o compromisso e o olhar das pessoas que pedem por paz, por amor por humanismo e preservação ambiental.

O show “Vaqueiros Urbanos” configura a junção da música campestre com a música urbana. Traz, em sua composição, a mistura de ritmos e letras de diferentes regiões do Brasil tendo como principal característica a essência da música regional sul-mato-grossense. Itamar Assumpção, Zé Geraldo, Geraldo Roca, Xangai e Helena Meirelles são algumas das referências do artista.

Raphael Vital é cantor, instrumentista e compositor da nova geração. Natural de Três Lagoas-MS, reside hoje em Campo Grande-MS onde vem se destacando no cenário da música Regional / Folk com sua Voz e Viola Caipira, trazendo inovação e versatilidade. O artista tem ganhado espaço no cenário estadual, já tendo se apresentado junto de grandes nomes do cenário musical sul-mato-grossense como Paulo Simões, Geraldo Espíndola, Delinha,Grupo Acaba, Carlos Colman, Jerry Espíndola e Rodrigo Teixeira.

Raphael possui, também, quatro Singles lançados em todas as plataformas digitais bem como duas premiações em festivais nacionais onde defendeu duas músicas de sua autoria. A continuidade do trabalho resultou no lançamento do show Vaqueiros Urbanos, que teve estreia na capital, Campo Grande, tendo a participação de nomes como Carlos Colman e Jerry Espíndola.

Atualmente, Raphael trabalha no processo de divulgação do seu primeiro DVD intitulado “Raphael Vital Voz & Cordas” que já está disponível em seu canal do YouTube (Raphael Vital). Em breve o material resultará em um álbum que será

disponibilizado em todas as plataformas de áudio.

Para o show “Vaqueiros Urbanos”, no Som da Concha, Raphael Vital (voz, viola caipira, violão, banjo americano) será acompanhado por Ivan Cruz (violão sete cordas), Edclei da Silva Calado (contrabaixo) e Marcus Vinicius de Loyola (bateria).