Mercado da bola: Corinthians tenta contratação de Michael

A procura de um substituto para Willian, o Corinthians quer contar com Michael, ex-atacante do Flamengo e atual jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita. Entretanto, a diretoria vê o negócio como difícil, dado os valores que envolvem a negociação.

O Al-Hilal pagou cerca de R$ 45,5 milhões por Michael no começo do ano e não gostaria de emprestá-lo nesse momento. Dessa forma, uma redução pela metade do valor de compra ainda envolveria valores fora da realidade corintiana.

Além disso, o atacante tem salário considerado alto para o padrão do futebol brasileiro, e o Corinthians tem prazo curto para fechar a operação. A janela de transferências se encerra na segunda-feira.

Entretanto, o que pode deixar o torcedor mais otimista é que Michael não esta feliz na Arábia Saudita e quer voltar para o Brasil. Recentemente, ele perdeu a mãe e a avó, o que aumentou o desejo dele de se aproximar da família. Dessa forma, pode ser que o jogador aceite uma redução salarial e se adeque aos orçamentos do clube.

Flamengo se posiciona sobre interesse do Corinthians

Segundo Marcos Brás, vice de futebol do Flamengo, Michael teria que ser oferecido ao Rubro-Negro, caso realmente tenha alguma possibilidade de voltar ao Brasil. Isto é porque o próprio atleta colocou o Mengo como prioridade em entrevista ao jornalista Alê Oliveira, na Band.

“O Corinthians tem o mesmo tempo que eu para contratar, até segunda-feira, então não acredito que em 48 horas não se pode resolver a situação do Michael pelo Corinthians, até porque eu seria ouvido antes. Independente do período, eu seria ouvido antes”, declarou Braz em entrevista ao jornalista Venê Casagrande.

Além disso, Braz deixou claro que o alto investimento feito pelos árabes inviabilizaria qualquer retorno de Michael imediato ao futebol nacional.

“O clube árabe pagou nove milhões de dólares há seis meses pelo jogador, não faria sentido eles liberarem o Michael agora. Não é para o Corinthians, é para qualquer clube. Não vejo uma conjuntura favorável para esse jogador retornar ao futebol brasileiro agora”, concluiu.

Michael começa a seguir jogadores do Corinthians

Algo que pode ter deixado o torcedor corintiano otimista é que o jogador passou a seguir alguns jogadores do clube paulista, aumentando ainda mais os rumores de uma possível volta ao país do futebol.

