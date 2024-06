Motociclista colide com carreta de bois após invadir pista contrária e morre na BR-163

Na manhã deste sábado(15), um motociclista identificado como Fernando Alexandre do Nascimento, de 31 anos, morreu após bater de frente com uma carreta que transportava bois no km 729 da BR-163. O acidente ocorreu próximo ao município de Coxim., localizado a 253 km de Campo Grande.

De acordo com o jornal Coxim Agora, o motociclista invadiu a pista contrária com a Honda biz que pilotva. O motorista da carreta, C.L.O de 39 anos, tentou desviar a direita, mas não conseguiu evitar a colisão. Ele transportava gado de Coxim à Capital, Campo Grande.

A CCR MSVia foi acionada e constatou o óbito no local. A PRF (Polícia Rodoviária Federal), Perícia e Polícia Civil também estiveram no local para controlar o tráfego na região e investigar as circuntâncias do acidente.

As investigações para determinar as cauxas exatas do ocorrido continuam.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram