Homem é preso por estupro de vulnerável, fornecer bebida alcoólica e drogas a criança e adolescente

Na última sexta-feira (14), um homem foi preso preventivamente pelos crimes de estupro de vulnerável e fornecimento bebida alcoólica e drogas a criança e adolescente em Paranhos na quarta-feira (12). A Polícia Civil de Paranhos passou a monitorar o indivíduo que estava circulando no bairro vila nova, próximo ao clube do laço, em Paranhos.

Após a confirmação da sua exata localização, a equipe se deslocou ao local conseguiu prendê-lo. O indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia de Paranhos, onde ficará preso à disposição da Justiça.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo Poder Judiciário da Comarca de Sete Quedas.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.