Operação conjunta apreende 24 veículos com mercadorias contrabandeadas em Ponta Porã

Nesta segunda-feria (16), a polícia divulgou que 24 veículos foram apreendidos em uma operação madrugada da última quarta-feira (11), em Ponta Porã.

Os veículos transportavam mercadorias contrabandeadas e produtos de descaminho. Foram encontrados cigarros, roupas, óculos e diversos outros itens de origem ilícita, todos transportados ilegalmente pela região de fronteira.

Segundo a polícia, o prejuízo estimado ao crime é em R$ 1,5 milhão. De acordo com a Receita Federal, os cigarros serão destruídos, enquanto os demais produtos e veículos apreendidos poderão ser leiloados, doados a instituições sociais ou incorporados ao uso de órgãos públicos.

O recolhimento dos veículos foram realizados pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) com a Receita Federal representada pelo Grupo Regional de Vigilância e Repressão (GRVR) da Direp01.

Os materiais recolhidos foram levados ao pátio da Receita Federal em Ponta Porã, onde passarão pelos trâmites legais.

