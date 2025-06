Festival Internacional de Dança movimenta Campo Grande com mais de 1.600 bailarinos a partir de quarta-feira

Evento será realizado entre os dias 18 e 22 de junho no Teatro Glauce Rocha, com apresentações abertas ao público

A Capital será palco da 9ª edição do Festival Internacional de Dança de Mato Grosso do Sul, que começa nesta quarta-feira (18) e segue até domingo (22), reunindo no Teatro Glauce Rocha mais de 1.600 bailarinos de diferentes estados brasileiros e países vizinhos. Considerado o maior evento do gênero no estado, o festival também é reconhecido pelo Prêmio Onça Pintada.

Com grupos vindos de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Distrito Federal, Goiás, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, além da Bolívia e do Paraguai, o festival vai oferecer ao público uma programação extensa, com cerca de 35 apresentações por noite. Durante o dia, os participantes se dividem entre ensaios, oficinas, palestras e cursos ministrados por jurados convidados.

Neste ano, nove jurados compõem a banca avaliadora, incluindo nomes como Edy Wilson, Fernanda Frandsen, Tíndaro Silvano, Gustavo Lopes e Alice Arja. Além de assistirem aos espetáculos, os jurados também conduzem atividades formativas com os participantes, reforçando o caráter educativo do evento.

Dividido em Mostra Comentada e Mostra Competitiva, o festival abrange nove modalidades de dança: Ballet Clássico de Repertório, Neoclássico, Clássico Livre, Jazz, Dança Contemporânea, Danças Populares, Danças Urbanas, Estilo Livre e Sapateado. As categorias são organizadas por faixa etária, de 7 anos em diante.

Na Mostra Comentada, os participantes recebem devolutivas dos jurados sobre seus desempenhos, sem caráter competitivo. Já na Mostra Competitiva, os artistas concorrem a prêmios em dinheiro que somam R$ 30 mil, além de troféus e bolsas de estudo. Entre as premiações estão os títulos de melhor grupo, melhor staff, melhores bailarino e bailarina das categorias júnior e sênior, além de melhor coreógrafo.

À frente da organização está a professora e coreógrafa Neide Garrido, que soma cinco décadas de atuação na área. Para ela, o festival vai além da competição. “A dança é um instrumento poderoso de conexão, emoção e transformação, capaz de unir pessoas, despertar sentimentos e promover mudanças internas e externas”, afirma.

As apresentações noturnas são abertas ao público, e os ingressos estão disponíveis online pelo site Sympla. O Teatro Glauce Rocha fica na Avenida Costa e Silva, em Campo Grande. Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram oficial do evento: @premiooncapintadams.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram