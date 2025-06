Homem que furtou empresa é preso em flagrante em Ribas do Rio Pardo

Na manhã desta segunda-feira (16), um homem de 36 anos foi preso pelo crime de furto qualificado na ciodade de Ribas do Rio Pardo. O indivíduo furtou uma empresa no dia 13 de junho e levou itens de escritório e eletrodomésticos.

O homem havia fugido em uma abordagem no Bairro Estoril III e prendeu em flagrante outro indivíduo de 28 anos no local. Neste dia, foram recuperados diversos objetos furtados, sendo sete cadeiras de escritório, uma cadeira executiva, um micro-ondas e uma impressora.

Após esse ocorrido, a prisão preventiva do foragido foi deferida pelo Poder Judiciário e cumprida. O homem foi preso pela Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo-MS.

