Operação cidade segura interdita dois estabelecimentos em Corumbá e Ladário

Entre os dias 18 e 27 de fevereiro, foi deflagrada a Operação “Cidade Segura com objetivo de realizar rondas e fiscalização a estabelecimentos comerciais noturnos das duas cidades.

Ao todo, 30 estabelecimentos comerciais foram fiscalizados na região pantaneira e dois foram intertidados por práticas ilícitas, após verificação de irregularidades insanáveis no momento da fiscalização e dez foram notificados para regularização das pendências apuradas.

Se enquadraram na fiscalização estabelecimentos comerciais, estabelecimentos de hospedagem e ambientes de grande circulação noturna. A operação teve como principais objetivos: o aumento da presença ostensiva das forças de segurança pública, verificação de alvarás e registros obrigatórios, controle da poluição sonora e cumprimento de normas ambientai.

Além disso foi realizado o cumprimento das normas de segurança, proteção de crianças e adolescentes (fiscalização de venda de bebida alcóolica e utilização de narguilés) e repressão à exploração sexual desses indivíduos vulneráveis, principalmente no período pré-carnaval, época em que há o aumento da circulação de turistas na região.

A operação foi realizada pelas Delegacias de Polícia Civil de Ladário e de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso de Corumbá. Além disso, está implementado o sistema de disque-denúncia da Delegacia de Ladário. A população poderá denunciar qualquer situação pelo número 67 3226-1090.

