Cadastro Único terá atendimento online suspenso em Campo Grande

Serviço será interrompido para migração de plataforma e retomado em 17 de março

O atendimento on-line do Cadastro Único (CadÚnico) será suspenso a partir desta sexta-feira (28) nas 29 unidades da Rede de Assistência Social de Campo Grande, incluindo os Centros de Referência da Assistência Social (Cras), os Centros de Convivência e a Central do Cadastro, no bairro Amambaí. A interrupção ocorre devido à migração para uma nova plataforma do Governo Federal, com previsão de retomada para o dia 17 de março.

Durante esse período, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania manterá o cadastramento manual apenas para pessoas com deficiência e idosos, considerados público prioritário conforme a legislação. A medida visa garantir o acesso aos benefícios sociais e reduzir erros operacionais no sistema.

As equipes do Cadastro Único continuarão disponíveis para orientar as famílias sobre o novo sistema e esclarecer dúvidas relacionadas à liberação ou bloqueio de benefícios. “As famílias que tiverem dúvidas a respeito de liberação ou bloqueio, podem procurar a unidade para receber orientação e informação a respeito do serviço e de outros programas também”, afirmou a gerente do Cadastro Único, Mayara Almeida da Silva Ferreira.

