Operação Impuratus fecha bocas de fumo e prende sete traficantes

Na manhã desta quinta-feira (27), a segunda fase da Operação Impuratus foi deflagrada após intensa investigação sobre a rede de tráfico em Guia Lopes da Laguna.

Durante a ação, foram cumpridos oito Mandados de Busca e Apreensão domiciliares e quatro Mandados de Prisão. Além disso, também foram presos três indivíduos em flagrante delito pelo crime de Tráfico de Drogas.

Duas adolescentes foram apreendidas por ato infraciona análogo ao crime de tgráfico de drogas. Também foram apreendidas Diversas porções de maconha, cocaína e crack, já embaladas para venda, e também arma de fogo e munições na residência de um dos criminosos.

Os suspeitos serão encaminhados à sede da Polícia Penal em Jardim (Estabelecimento Prisional Máximo Romero), onde permanecerão à disposição da Justiça.

Planejada e realizada pela Delegacia de Guia Lopes, a operação envolveu a participação de mais de quarenta policiais civis e militares, contando com o apoio da Delegacia Regional, 1ª Delegacia e Delegacia de Atendimento a Mulher de Jardim e as Delegacias de Bonito e Nioaque, assim como as equipes da Força Tática e Canil do 11º Batalhão da Polícia Militar.

A “Operação Impuratus” – Fase II foi deflagrada no âmbito da “Macrooperação Codesul”, com o objetivo de intensificar o combate ao crime organizado e garantir a segurança nas fronteiras e divisas estaduais durante o período que antecede o Carnaval.

Com informações da Polícia Civil.

