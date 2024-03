Operação Cidade Branca realiza buscas e prende quatro envolvidos em tráfico de drogas em Corumbá

Nesta sexta-feira (22), foi deflagrada a operação Cidade Branca contra o tráfico de drogas como alvos em pessoas que residem na região de fronteira, e realizam o transporte da droga até a Capital.

O trabalho de investigação foi realizado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) e apoio da 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá, bem como da delegacia de Ladário.

Na ocasião, foram cumpridos 04 mandados de busca e apreensão, resultando na prisão em flagrante de duas pessoas do sexo masculino, diga-se de passagem, sendo os dois principais integrantes da organização, resultando na apreensão de grande quantidade de cocaína, maconha, dinheiro, petrechos, balança de precisão, aparelhos celulares, joias, em tese, de procedência ilícita. Outrossim, um dos investigados, foi indiciado pelo delito de tráfico.

Após as apreensões, todos foram conduzidos à DENAR, sendo autuados em flagrante delito.

