“Estou arrependido, nossa filha nunca vai me perdoar”, diz assassino de farmacêutica

Autor tinha filha em comum com a vítima

O criminoso que matou a ex-companheira Gilvanda de Paula Silva, 42, na manhã de quinta-feira (21), alegou que estava alcoolizado e que ficou arrependido, além de descrever como fugiu após o crime que aconteceu em Três Lagoas, a aproximadamente.

Segundo a Rádio Caçula, O autor relatou que estava já a mais de cinco anos “reatando e voltando” com Gilvanda, onde detalhou os pormenores do crime. “Eu segui ela, tava alcoolizado e armado, fiz a c*gada, na emoção da cachaça”, relatou o criminoso.

Sobre a arma utilizada no crime, Pedro descartou a arma em um terreno, na Rua Urias Ribeiro, no caminho para a Vila Piloto, porém a mesma não foi localizada pelos policiais. O revólver, calibre .38 foi adquirido anteriormente pelo criminoso, mas com a intenção de se proteger: “Tinha comprado há mais de seis meses já (…) nunca pensei em fazer isso (sobre o crime), eu estava com umas desavenças também.”

Em seguida, relatou que possui uma filha em comum com a vítima. “Ela nunca vai me perdoar”, relatou o suspeito, em lágrimas.

Sobre o caso

O autor perseguiu a vítima, que estava dirigindo o seu veículo, quando, próximo a uma funerária da cidade de Três Lagoas, bateu na traseira do veículo por diversas vezes. Depois abordou sua ex-companheira, efetuando dois disparos de arma de fogo em seu peito, também atingindo a perna esquerda de uma idosa que acompanhava Gilvanda. Ainda pela manhã, a farmacêutica não resistiu aos ferimentos e morreu.

