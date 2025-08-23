Operação Cérberus apreende drogas e mercadorias irregulares em Corumbá

Ação integrada da Receita Federal e órgãos de segurança resultou em mais de R$ 6 milhões em prejuízos para o crime organizado na fronteira com a Bolívia

Entre os dias 14 e 21 de agosto, uma operação conjunta da Receita Federal, forças de segurança e órgãos de fiscalização intensificou o combate a crimes transfronteiriços na região de Corumbá, na fronteira com a Bolívia.

Durante 14 dias de ação, foram apreendidos 27 kg de pasta base de cocaína, 21 kg de cocaína refinada, 40 kg de skunk e cerca de 15 toneladas de mercadorias irregulares. Estima-se que as apreensões tenham causado um prejuízo superior a R$ 6 milhões a organizações criminosas.

A operação contou com participação de Marinha, Exército, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil de MS, Ministério da Agricultura e Agência Nacional de Transportes Terrestres.

