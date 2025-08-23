Praça Ary Coelho se transforma em polo literário com distribuição gratuita de livros

Evento promovido pelo IHGMS celebra o Dia do Escritor com homenagens e apresentações culturais

A 8º edição do projeto “O IHGMS vai aonde o povo está”, promovido pelo Instituto IHGMS (Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul), foi realizada nesta sexta-feira (22), na Praça Ary Coelho, em Campo Grande, com a distribuição gratuita de mais de 2 mil livros. A ação, que celebra o Dia Nacional do Escritor, já soma mais de 10 mil exemplares distribuídos desde sua criação, em 2018, na tradicional praça que se tornou um polo cultural na Capital.

O evento contou apresentações do Coral Fronteiras Abertas, sob a regência do maestro Orion Cruz, e shows musicais com Ângela Sorriso. Também teve performances poéticas do ator e poeta Ruberval Cunha, uma exposição de obras dos artistas plásticos Tom Barbosa e Guto Naveira, além de declamações de poesia realizadas pelas autoras Carmen Lúcia, Ileides Muller, Elizabeth Fonseca, Dolores Guimarães, Sagramor Farias e Gorete de Moura e também apresentações de danças típicas culturais.

Foram entregues seis cestas de livros a seis homenageados e seus representantes, selecionados em reconhecimento à sua relevância e contribuição cultural para a Capital. Entre os agraciados estão instituições de grande importância, como a E.E. Zumbi dos Palmares, da comunidade quilombola Furnas do Dionísio, a E.M. Irmã Irma Zorzi, a E.E José Antônio Pereira, União dos Escritores Brasileiros, além da Biblioteca José Aparecido, que celebra 60 anos de história.

Praça literária

Iolete Moreira idealizadora do projeto contou para o jornal o estado que o grande diferencial de cada edição é a constante chegada de novos leitores, pessoas que, muitas vezes, nunca tiveram a oportunidade de comprar um livro.Inicialmente realizado em 25 de julho, no Dia Nacional do Escritor, o evento foi transferido para agosto para garantir maior participação, já que as férias escolares costumam afastar estudantes e famílias.

“O evento sempre acontece aqui na Praça Ary Coelho. Foi aqui que tudo começou, e fiz questão de manter essa tradição. A praça já virou um polo cultural, um espaço democrático e acessível onde o público já está acostumado a circular. Nesta edição, mais de dois mil livros estão sendo distribuídos em cestas literárias, fortalecendo ainda mais o compromisso de formar uma nova geração que valorize a literatura e a cultura regional”, destaca Iolete.

Além da distribuição, o evento contou com um varal de livros e diversas obras espalhadas pelo gramado da praça, permitindo que a população pudesse pegar os exemplares à vontade. As obras distribuídas foram doadas por membros do IHGMS parceiros e pela Livraria Murabi, que apoia a iniciativa desde suas primeiras edições. O projeto visa aproximar a população da literatura, valorizando também o trabalho dos escritores locais e fortalecendo a cultura sul-mato-grossense.

Democratizar a leitura

O presidente do IHGMS Valter Cortez contou para a reportagem que a proposta é resgatar o prazer pela leitura e democratizar o acesso ao livro, especialmente para aqueles que não têm condições financeiras de adquirir obras. Segundo ele, a literatura sul-mato-grossense está crescendo e ganhando mais espaço.

“O objetivo é propiciar esse contato com o livro para quem não tem acesso, e mesmo quem tem, pode levar gratuitamente. Apesar do que dizem sobre as redes sociais afastarem as pessoas dos livros, vemos um movimento contrário também. Há muitos eventos acontecendo, escritores locais publicando e promovendo suas obras. É um processo que precisa ser visto como complementar, não competitivo. O prazer de folhear um livro, refletir sobre um autor ou uma temática, isso é insubstituível”, destaca o presidente.

Valter destacou que o IHGMS já publicou mais de 180 títulos de autores regionais e reúne cerca de 40 membros de diversas áreas como historiadores, geógrafos, antropólogos, cineastas, engenheiros e arquitetos. Entre as publicações de destaque, ele cita a Enciclopédia das Águas, obra que sistematiza dados hidrográficos do estado com informações sobre mais de 8 mil vertentes.

“É um trabalho único no Brasil, algo que nenhum outro estado tem. Esse tipo de iniciativa mostra o compromisso do Instituto com a preservação da memória, da geografia e da cultura local”, afirma.

Homenagens

Representando a Escola Estadual Zumbi dos Palmares, a coordenadora pedagógica, professora de Língua Portuguesa e escritora Leila Oliveira, de 49 anos, também integrante da comunidade quilombola Furnas do Dionísio, destacou a importância da leitura como ferramenta de transformação. Durante o evento, ela recebeu uma cesta de livros, que passará a integrar o acervo da escola.

“Nosso desafio hoje é mostrar que o livro vai além da informação: ele também transmite sonhos, estimula a imaginação, forma o pensamento crítico.Representar minha escola, minha comunidade e minha história como professora e escritora é extremamente gratificante. Essa ação vai inspirar muitos alunos a ler mais e conhecer novas histórias”.

Os escritores Carmen Lúcia e Ismael Machado, participantes ativos da cena cultural sul-mato-grossense, reforçaram a importância de ações que aproximem a literatura da população. Ambos destacaram que levar poesia, crônica e arte para o cotidiano das pessoas é uma forma eficaz de promover a literatura regional. “As praças são fundamentais nesse processo. É ali que está o público real, conhecendo e se aproximando da leitura produzida por escritores do Estado”, afirmou Carmen.

Ismael ressaltou o papel do IHGMS nesse cenário: “O trabalho do IHGMS é tão importante porque ele chega onde poucos chegam. Ainda faltam espaços culturais acessíveis, e precisamos de mais iniciativas como essa, em uma praça tão conhecida pelos campo-grandenses”. Para os autores, valorizar escritores e leitores é essencial para manter a literatura viva e em constante expansão no Estado.

O ator, poeta e servidor público Ruberval Cunha participou do evento na Praça Ary Coelho como mediador cultural, convidado pelo IHGMS. Atuando há 36 anos na cena artística, ele destacou a importância de ações que aproximam o livro do público. “Em tempos em que tudo é cobrado, surpreende encontrar livros sendo doados em praça pública”, afirmou. Para ele, iniciativas como essa ajudam a reencantar leitores em meio ao avanço do digital e reforçam a necessidade de mais apoio público à cultura.

Os estudantes Maria Eduarda e Eduardo Oliveira, da rede pública, foram vistos lendo gibis da Turma da Mônica durante o evento na Praça Ary Coelho. Com personagens favoritos como Mônica e Cebolinha, eles contaram que desenvolveram o gosto pela leitura ainda na infância e acreditam que ações como essa incentivam ainda mais o hábito de ler entre os jovens. “É muito legal ver esse tipo de evento aqui na praça, com tantos livros disponíveis. Dá vontade de ler mais e de descobrir outras histórias também”, finalizam.

Amanda Ferreira