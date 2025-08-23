IFMS abre 200 vagas em cursos gratuitos para mulheres em situação de vulnerabilidade

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para 200 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional voltados exclusivamente para mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica. A iniciativa faz parte do Programa Mulheres Mil.

As aulas começam no dia 9 de setembro e serão realizadas nas cidades de Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Dourados e Ponta Porã. Para participar, é necessário ter pelo menos 16 anos, ensino fundamental completo e estar em condição de vulnerabilidade.

Além da formação, as selecionadas receberão auxílio financeiro por meio da Bolsa-Formação, no valor total de R$ 600, pagos em quatro parcelas de R$ 150, como apoio para alimentação e transporte.

Cursos disponíveis e vagas por cidade:

Campo Grande: Cuidadora de Idosos (40 vagas)

Aquidauana, Corumbá e Dourados: Assistente Administrativa (40 vagas em cada cidade)

Ponta Porã: Agricultora Orgânica (40 vagas)

Os cursos são presenciais, com duração de quatro meses. As aulas acontecem três vezes por semana, com carga horária de três horas por encontro.

Como se inscrever:

As inscrições são gratuitas e vão até 1º de setembro. As interessadas devem acessar a Página do Candidato na Central de Seleção do IFMS, preencher o formulário e enviá-lo pelo sistema.

A seleção será baseada em critérios como idade, situação de trabalho, renda familiar e número de moradores na residência. Em caso de empate, terão preferência mulheres com mais filhos menores de idade, maior número de dependentes e idade mais elevada.

Para dúvidas ou mais informações, o contato é pelo e-mail: [email protected].