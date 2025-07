Operação “Camp Over” desmantela esquema de tráfico e cumpre mandados em Campo Grande e Dourados

Quase um mês após a descoberta de um acampamento clandestino com 8 toneladas de maconha, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) deflagrou, nesta quinta-feira (24), a Operação Camp Over, com o objetivo de cumprir cinco mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva em Campo Grande e Dourados, cidade a 251 quilômetros da Capital.

A ação mobilizou equipes das polícias Federal, Militar e Penal, com apoio da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen). O nome da operação, traduzido livremente como “fim do acampamento”, faz referência direta ao entreposto do tráfico descoberto em 28 de junho, em uma área de mata fechada a cerca de 80 quilômetros de Campo Grande.

Na ocasião, os agentes localizaram dois acampamentos improvisados, equipados com barracas, galões de água, combustível, rede elétrica e mantimentos, o que indicava permanência prolongada dos criminosos. A estrutura era usada para armazenar grandes quantidades de droga antes da distribuição para o Mato Grosso do Sul e outros estados. Um homem foi preso no local, enquanto dois comparsas conseguiram fugir.

Após semanas de investigação, a Ficco identificou os fugitivos, apontados como responsáveis pelo transporte e estocagem da droga. Os mandados de prisão foram cumpridos nesta manhã, incluindo um deles na Rua Prudêncio Thomaz, no Bairro Zé Pereira, em Campo Grande. Ambos estão agora à disposição da Justiça.

Durante o cumprimento dos mandados, os agentes apreenderam celulares, veículos de luxo, dinheiro em espécie, entorpecentes, arma de fogo e documentos que devem contribuir com o avanço das investigações. A carga de maconha apreendida anteriormente foi levada à sede da Polícia Federal na Capital, e o homem preso em junho foi autuado por tráfico internacional de drogas.

A operação representa mais um passo no combate às organizações criminosas que atuam na região de fronteira e utilizam áreas remotas como entrepostos para o tráfico em larga escala.

