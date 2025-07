Tempo estável continua nesta quinta-feira no MS

Nesta quinta-feira (24), a previsão indica a manutenção de tempo firme na maior parte de Mato Grosso do Sul, com predomínio de céu claro a parcialmente nublado, sob influência de um sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens e

a ocorrência de precipitação.

Entretanto, na região extremo sul do estado, a aproximação e o avanço de uma frente fria favorecerão o aumento da nebulosidade e a ocorrência de chuvas com intensidade variando de fraca a moderada. A passagem deste sistema frontal, associada à atuação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai e ao deslocamento de cavados, poderá contribuir para a formação de instabilidades atmosféricas na região.

De forma pontual, não se descarta a ocorrência de tempestades, com possibilidade de descargas atmosféricas (raios) e rajadas de vento.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 15-18°C e máximas entre 27-31°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 17-22°C e as máximas entre 33-35°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 14-17°C e máximas entre 31-34°C.

Em Campo Grande são previstas mínimas entre 19-21°C e máximas entre 31-33°C. Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Com iformações do Cemtec.

