Operação mira quadrilha especializada em tráfico interestadual de drogas com apoio de caminhoneiros

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) deflagrou nesta quarta-feira (9) a Operação Blindspot, que tem como alvo uma quadrilha altamente estruturada, especializada no transporte interestadual de drogas escondidas em cargas lícitas. A ofensiva ocorre simultaneamente em três estados, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais, e cumpre 67 mandados judiciais, sendo 37 de prisão e 30 de busca e apreensão.

Segundo o MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), os mandados estão sendo executados em Campo Grande, Corumbá, Dourados e Ladário. Já nos outros estados, os alvos estão localizados nas cidades paulistas de Caiuá, Campinas, Mairinque, Mirandópolis, São José do Rio Preto e São Paulo, além de Uberaba, em Minas Gerais.

Entre os alvos está um agente de segurança pública, que atua como policial penal. Ele também é alvo de mandado de prisão, o que evidencia a infiltração da organização até mesmo em instituições estatais.

As investigações apontam que a quadrilha cooptava caminhoneiros para transportar drogas de forma clandestina. Os entorpecentes eram escondidos em mochilas, estepes, cilindros de oxigênio adulterados e caixas camufladas entre cargas legais. A operação recebeu o nome “Blindspot” justamente por explorar os “pontos cegos” da fiscalização em rodovias e postos de controle.

O esquema criminoso funcionava a partir do pagamento de valores aos caminhoneiros recrutados, que faziam o transporte de drogas disfarçadas em veículos de carga comum. A logística se aproveitava da aparência legal das mercadorias para dificultar a ação da polícia.

As investigações tiveram início em setembro de 2024, após a apreensão de uma grande carga de drogas escondidas em cilindros de oxigênio. Na ocasião, foram encontrados:

– 146,8 quilos de cocaína;

– 267,99 quilos de pasta-base de cocaína;

– 7,5 quilos de haxixe marroquino;

– 2,25 quilos de skunk (supermaconha).

A carga totalizava mais de 424 quilos de entorpecentes, pertencentes à organização agora alvo da operação.

A operação conta com o apoio operacional do Bope (Batalhão de Operações Especiais) e do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, reforçando o cerco contra a quadrilha. As diligências seguem ao longo do dia, e o balanço oficial deve ser divulgado pelas autoridades nas próximas horas.

A Operação Blindspot representa mais um capítulo da atuação integrada entre Ministério Público e forças policiais no combate ao narcotráfico de larga escala, que utiliza rotas e estruturas legais para movimentar grandes quantidades de drogas no país.

