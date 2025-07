‘Um Dia Inesquecível’: crianças da Homex e Paulo Coelho Machado visitam ETA e Estação Fonte do Saber

No último sábado (5), o time de Voluntariado da Águas Guariroba realizou uma ação especial para crianças dos bairros Homex e Paulo Coelho Machado. A atividade, chamada ‘Dia Inesquecível’, teve o objetivo de promover a educação ambiental sobre o tratamento de água e as boas práticas de consumo desse recurso tão valioso.

O evento foi realizado na ETA Guariroba, onde está localizada a Estação Fonte do Saber, que foi inaugurada no início deste ano. As crianças participaram de uma série de atividades educativas e recreativas, que incluíram uma visita aos tanques de tratamento de água, onde puderam aprender na prática sobre todo o processo de purificação e distribuição da água que consumem no dia a dia.

Ao fim, todas as crianças receberam um livrinho de colorir personalizado com a nossa mascote Guaribinha, que foi especialmente desenvolvido para tornar o aprendizado ainda mais divertido.

“Ficamos imensamente felizes com o impacto positivo que a ação gerou, não só no aprendizado sobre a importância da preservação da água, mas também no fortalecimento da nossa conexão com a comunidade. São crianças que talvez não tivessem essa oportunidade e pudemos proporcionar agora. Esperamos poder repetir essa iniciativa em breve, trazendo mais conhecimento e alegria para as futuras gerações. Agradecemos a todos os envolvidos, especialmente ao time de Voluntariado, que fez essa ação ser possível”, comentou o supervisor de Responsabilidade Social, Jhonatan Passos.

A ação também teve o apoio de líderes comunitários e representantes de projetos sociais dos bairros envolvidos.

“Está sendo algo extraordinário para as crianças. Foi um verdadeiro dia inesquecível para todos”, afirmou Ester Souza, líder de célula da Igreja Batista Imperial.

