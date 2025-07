Homem morre após ser baleado por vizinho em Fátima do Sul

Faleceu nesta quarta-feira (9) o jovem Ronaldo Barros Monção, de 28 anos, que estava internado desde o dia 5 de junho, após ser baleado no pescoço durante uma discussão com um vizinho, em uma vila de quitinetes em Fátima do Sul, a 239 km de Campo Grande.

A vítima foi socorrida em estado grave e transferida para um hospital em Dourados, mas não resistiu aos ferimentos. O autor do disparo foi identificado como Tiago Fernando dos Santos, de 32 anos, que já possuía condenações por homicídio, roubo e violência doméstica, somando quase 18 anos de prisão.

De acordo com testemunhas, Tiago acusava Ronaldo de tê-lo denunciado à polícia. Durante o desentendimento, ele sacou uma arma e atirou contra o vizinho, mirando depois a cabeça da vítima, mas foi impedido por pessoas que presenciaram a cena.

Após o crime, Tiago fugiu com ajuda de um familiar, rompeu a tornozeleira eletrônica e se escondeu na casa de um tio, no município de Glória de Dourados, onde foi localizado cerca de 12 horas depois por policiais do SIG (Setor de Investigações Gerais). A arma usada no crime e a tornozeleira foram apreendidas.

Dias antes do atentado, Tiago já havia sido preso por danificar uma residência e conduzir veículo sob efeito de drogas.