Operação “Benefício Seguro” prende três por extorsão e apreende R$ 437,9 mil

Além do dinheiro em espécie, foram apreendidos três veículos, relógios e cartões de crédito

Nesta segunda-feira (31) a operação “Benefício Seguro” foi deflagrada e cumrpiu três mandados de prisão preventiva e três de busca e apreensão na cidade de Corumbá.

Os alvos são investigados pelos crimes de extorsão, supressão de documento público, furto mediante fraude, porte ilegal de arma de fogo, ameaça e agiotagem.

Durante as buscas, foram apreendidos centenas de documentos pessoais, cartões de benefício social, munições, três veículos, joias e mais de R$ R$ 437,9 mil em espécie.

As investigaões apontaram que os suspeitos concediam empréstimos às vítimas com cobrança de juros abusivos de 30% ao mês. Além disso, exigiam garantias como joias, veículos ou cartões de benefício social com senha.

Mesmo após o pagamento da dívida, os bens retidos não eram devolvidos, e as vítimas passavam a ser extorquidas sob ameaça e uso de arma de fogo. Os autores utilizavam os cartões de benefícios, para realizar saques das contas bancárias das vítimas.

A operçaão foi realizada pela 1ª Delegacia de Corumbá e com o apoio da Delegacia de Ladário.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.