Cadastro para ampliar proteção de animais domésticos está aberto em Dourados

Levantamento ira trazer informações essenciais sobre entidades, protetores, número de animais atendidos, despesas e condições de cuidados prestados

Está aberto em Dourados, o cadastramento de Organizações Não-Governamentais (ONGs), associações e protetores independentes de animais que atuam no município.

O cadastro das entidades e pessoas que atuam nos cuidados com animais tem como objetivo reunir informações essenciais sobre a localização das entidades e protetores, o número de animais atendidos, as despesas envolvidas, as condições de cuidados prestados, entre outros dados que sejam relevantes para desenvolvimento de políticas públicas de defesa dos animais domésticos, com foco numa abordagem humanizada no cuidados com os “pets”.

O intuito do levantamento é obter uma visão mais precisa e integrada das ações de cuidados e proteção animal na cidade, possibilitando a formulação de estratégias mais eficazes, bem como implementação de políticas públicas que atendam de maneira mais próxima e acolhedora as necessidades dos animais e seus cuidadores.

A Coordenadoria Especial de Políticas Pública de Defesa dos Animais Domésticos e Silvestre esclarece que o cadastro representa importante ferramenta para fortalecer as iniciativas locais, proporcionando maior apoio e visibilidade aos protetores independentes e às organizações não-governamentais, que muitas vezes trabalham de forma voluntária e com recursos limitados.

“É fundamental considerar a proteção humanizada no cuidado com os animais, reconhecendo o valor dos “pets” não apenas como animais de estimação, mas como membros da família, com direitos e necessidades específicas”, avalia a Coordenadoria, acrescentando que o acolhimento e a conscientização em torno do bem-estar animal têm grande impacto na qualidade de vida das famílias e da comunidade como um todo, promovendo o fortalecimento dos laços afetivos e um ambiente mais saudável e harmônico.

O cadastro deverá ser feito por meio de ficha cadastral, que estará disponível no site da Prefeitura https://www.dourados.ms.gov.br/

Serão 2 modelos de ficha que estarão em anexo no site, uma para ONG’s e uma para Protetores Independentes. A ficha deverá ser impressa, preenchida e entregue junto com os documentos solicitados, na Coordenadoria de Políticas de Proteção aos Direitos dos Animais, localizado na Rua João Rosa Goes, 395, Centro de Dourados.

A ação é realizada pela Coordenadoria Especial de Políticas Públicas em Defesa dos Animais Domésticos e Silvestres.

Com informações da Prefeitura de Dourados.

