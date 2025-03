Casa de prostituição é alvo de nova operação e três são presos

Propietário foi preso em operação anterior no local

Na última quinta-feira (27), um operação da polícia civil foi realizada numa casa de prostituição denominada “Drinks” na cidade de Aparecida do Taboado.

A investigação de denúncia de que havia drogas e armas no local, levou a prisão em flagrante de três idnivíduos, de 37,19 e 31 anos pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. No local foram encontradas armas, munições, maconha, cocaína e petrechos utilizados para o tráfico de drogas.

Os itens apreendidos foram, 01 revolver calibre .38 e 12 munições intactas do mesmo calibre, 01 revolver calibre .32 municiado com 06 cartuchos intactos, 01 munição de revólver calibre.32 intacta, 02 balanças de precisão para pesar entorpecentes, porções de maconha que pesadas totalizaram 635g, 25 porções de cocaína já embaladas para a comercialização que pesadas totalizaram a quantia de 95g, 01 touca ninja na cor preta, muito utilizada em assaltos, assim evitando o reconhecimento dos criminosos e, por fim, R$ 20,50.

No último dia (21) o lugar já teria sido alvo de uma outra operação realizada pelos investigadores do Setor de Investigação Geral – SIG da Delegacia de Aparecida do Taboado, a qual foram dados cumprimentos aos mandados de prisão de seu proprietário e de busca e apreensão, além da interdição do estabelecimento, expedida pela Justiça Estadual de Auriflama-SP.

Também durante a operação foram apreendidas drogas no local. A operção mais recente foi realizada pela Delegacia de Aparecida do Taboado em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal de Paranaíba.

