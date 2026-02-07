Operação Banquete Amargo prende suspeito de abusar de adolescentes em Costa Rica; seis vítimas foram identificadas

Um homem foi preso na manhã deste sábado (7) em Costa Rica, a 330 quilômetros de Campo Grande, suspeito de cometer os crimes de estupro de vulnerável e favorecimento da prostituição ou exploração sexual de crianças e adolescentes. A identidade dele não foi divulgada. Segundo a Polícia Civil, pelo menos seis vítimas já foram identificadas.

As investigações apontam que o suspeito se aproximava das vítimas oferecendo ajuda financeira e alimentos. Após ganhar a confiança dos jovens, ele oferecia quantias que variavam entre R$ 50 e R$ 100 em troca de atos sexuais.

A prisão ocorreu durante a operação Banquete Amargo, deflagrada após denúncia anônima recebida pela Polícia Militar. Durante as apurações, foi constatado que o homem se aproveitava da vulnerabilidade social das vítimas para praticar os crimes.

Conforme a Polícia Civil, o investigado abordava os jovens em praças e locais públicos, oferecendo refrigerantes, doces e outros alimentos. Em seguida, os convidava para ir até sua residência, onde oferecia refeições. Depois disso, fazia as propostas ilegais.

Na manhã deste sábado, equipes policiais cumpriram mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão no imóvel do suspeito, localizado no bairro Buenos Aires. A Justiça também autorizou a quebra de sigilo de aparelhos telefônicos apreendidos, que devem auxiliar no avanço das investigações.

O nome da operação faz referência à forma utilizada pelo investigado para atrair as vítimas. A Polícia Civil reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos canais oficiais.