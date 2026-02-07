Policial militar de folga reage a furto, atira em suspeito e dupla foge no Aero Rancho

Um policial militar de folga atirou contra um dos suspeitos durante uma tentativa de furto na sua residência, na manhã deste sábado (7), no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Dois homens teriam invadido o imóvel e tentado fugir com objetos quando foram surpreendidos pelo morador.

Conforme o registro policial, o caso ocorreu por volta das 7h30. O proprietário da casa, um 2º sargento da Polícia Militar de 50 anos, percebeu movimentação suspeita após ouvir latidos dos cães e ser alertado por vizinhos por telefone.

Ao verificar a situação, ele flagrou dois indivíduos pulando o muro da residência carregando pertences. O policial se identificou e ordenou que parassem. Um dos suspeitos chegou a ser contido momentaneamente, porém o outro tentou intervir para libertá-lo.

Durante a abordagem, houve uma briga entre o policial e os suspeitos. Conforme o relato, os dois tentaram pegar a arma do militar. Para se defender, o policial atirou e acabou atingindo um dos homens na perna. Mesmo ferido, o suspeito conseguiu fugir a pé, enquanto o outro escapou de bicicleta, que foi abandonada pouco depois.

No local, a polícia encontrou manchas de sangue e diversos objetos separados para o furto, como uma roçadeira, uma mala com ferramentas, joias, bijuterias e fios de carregadores, avaliados em aproximadamente R$ 8 mil. Todo o material permaneceu com o dono do imóvel.

A área foi isolada para perícia, com acompanhamento da Polícia Civil. A arma utilizada pelo policial, uma pistola Beretta, foi recolhida para procedimentos administrativos. Até o registro da ocorrência, não havia informação de que o suspeito ferido tenha procurado atendimento médico. O caso foi registrado como tentativa de furto qualificado e segue em investigação.