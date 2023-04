Operação apreende toneladas de carne estragada e com larvas no interior de MS

Uma Operação da Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo) e Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) apreendeu na tarde de ontem (17), 2,4 toneladas de carne impropria para consumo em dois municípios de Mato Grosso do Sul. O dono de um dos estabelecimentos é vereador e fugiu durante a fiscalização. O nome dele não foi divulgado pela Polícia Civil.

Segundo a nota, em Porto Murtinho, a 439 quilômetros de Campo Grande, foram apreendidos 977 kg de carne imprópria para consumo, parte delas com larvas à vista. Segundo a Polícia Civil, os alimentos estavam armazenados de forma incorreta, o que contribuía para a proliferação de bactérias, larvas e fungos.

O manuseio fracionado dos alimentos ocorreria também sem autorização da vigilância sanitária, com emprego de insumo impróprio para consumo, ou com taxas acima do permitido em lei, nas produções artesanais. Algumas peças aparentavam sinal de abate clandestino, expostas com perfurações e restos de munição. O material encontrado nos estabelecimentos foram apreendidos, separados para amostra e o resto descartado como determina a lei. Segundo a Polícia Civil, três mercados foram autuados na inspeção.

Os gerentes responsáveis pelos estabelecimentos foram conduzidos para a delegacia da cidade, por receptação qualificada, expor a venda produtos em desacordo com a legislação e várias violações dos direitos do consumidor, em especial a higiene.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.