Mulher foge seminua de residência, após ser forçada a ter relação sexual

Na noite de ontem (17), uma mulher de 48 anos, teve que fugir de casa seminua para escapar de uma tentativa de relação sexual forçada com um homem, de 49 anos, em Dourados. A vítima correu diretamente para a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), onde foi resgatada.

Conforme o depoimento no boletim de ocorrência, a vítima estava com o agressor em uma residência na Vila Erondina, quando por volta das 22h, ambos estavam no imóvel e a mulher foi ogada em cima da cama e teve a blusa rasgada pelo homem. Desesperada pela agressão sofrida, a mulher se levantou e correu pelas ruas do bairro. Ela chegou a ser perseguida pelo agressor, mas a vítima conseguiu chegar na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), onde foi resgatada.

Segundo a ocorrência, a vítima demonstrou vontade de fazer uma representação jurídica e nem pedir medida protetiva.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do município como vias de fato (violência domestica).

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o Disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

