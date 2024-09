Morre motociclista que bateu na traseira de carreta no Indubrasil

Motociclista identificado Claudinei Souza Felix, de 24 anos, morreu, nesta terça-feira (10), na Santa Casa de Campo Grande, após bater a motocicleta que conduzia na traseira de uma carreta no Indubrasil, região do núcleo industrial.

Conforme informações, a vítima seguia pela Avenida Principal Um atrás de uma carreta bitrem carregada com sal. O condutor do veículo de carga sinalizou que faria uma conversão à direita para entrar na empresa onde deixaria a carga.

Entretanto, o jovem não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira da carreta. Com o impacto, o capacete se soltou e o rapaz teve graves ferimentos na região da cabeça.

A USA (Unidade de Suporte Avançado) do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreu a vítima, que precisou ser intubada ainda dentro da ambulância. Ele foi encaminhado em estado grave para o hospital, onde não resistiu e morreu horas depois.

Familiares do motociclista retiraram a moto do local antes da chegada da Polícia Militar de Trânsito. Os agentes constataram, ainda, que Claudinei não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

O caso será registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e seguirá sob investigação.

