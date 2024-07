Operação apreende carga recorde de Cocaína no Paraguai

Durante a realização da a operação “Doçura” a SENAD (Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos) Detectou um carregamento de 4.013 quilogramas de cloridrato de cocaína escondidos em uma carga de açúcar que seria enviada em um contêiner com destino final o porto de Antuérpia, na Bélgica.

A operação ocorreu no porto de Caacupemi, em Assunção capital do Paraguai. O valor da carga no mercado europeu ultrapassa os 240 mil euros. A investigação, coordenada pelo promotor Alejandro Cardozo, continua para chegar à organização criminosa responsável pelo envio.

