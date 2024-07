Suspeito de cometer homicídio é baleado, após reagir ao cumprimento de mandado de prisão

Na última terça-feira (16), um homem identificado como Alfredo Vaez, 46 anos, foi baleado por um policial da DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e de Proteção à Pessoa), após atacar equipe, durante cumprimento de mandado de prisão. Alfredo é o principal suspeito de matar a facadas, Junior Roas de Arruda, conhecido como “Corumbazinho”, o crime ocorreu em Abril deste ano. O caso aconteceu no bairro Parque do Lageado.

O tiro acertou a região da perna do suspeito que foi socorrido no local e encaminhado para a Santa Casa. Alfredo possuía mandado de prisão preventiva em aberto e no momento se encontra a disposição da Justiça

Outro homem, de 34 anos, também suspeito pelo envolvimento no crime, foi preso no dia 17 de maio, em Sidrolândia.

Crime

O crime ocorreu no dia (14), de abril deste ano, após uma discussão entre Junior e Alfredo Vaez . A vítima foi atingido com um golpe na região do toráx. O rapaz ainda andou um pouco até cair em uma calçada, cerca de 50 metros de onde foi ferido. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e confirmou a morte.

