Exportações de milho apresentam queda significativa no mês de junho

Boletim produzido mensalmente pela Aprosoja/MS aponta redução de 97%

Mato Grosso do Sul comercializou 849,7 mil toneladas de grãos, entre soja e milho, no mês de junho. O volume apurado pela Aprosoja/MS junto à SECEX (Secretaria de Comércio Exterior), equivale a US$ 376.279 milhões.

As operações internacionais de soja foram responsáveis pela maior parte do volume, com 849,4 mil toneladas, 18% a menos que o mesmo período do ano anterior. Em valor monetário, a soja movimentou US$ 376.217 milhões, 25% abaixo que o montante gerado pela comercialização internacional no mesmo período de 2023. Contudo, houve incremento de 7% no volume exportado e 11% no valor monetário, no comparativo com o mês de maio deste ano.

A China continua sendo o principal destino da oleaginosa, representando 91,4% das vendas, enquanto a Coreia do Sul representa 4,7%, Bangladesh 2,0% e outros países 2,0%.

O milho teve uma redução significativa em relação ao mesmo período do ano anterior, com queda de 97%, o que representa mais de 7 mil toneladas do cereal que deixaram de ser comercializadas internacionalmente. No sexto mês de 2024, o MS exportou apenas 318,8 mil toneladas, equivalente a US$ 61,6 mil. Em valor monetário, a redução também foi de 97% frente ao mesmo período do ano anterior. No comparativo mensal, houve redução de 1,2 mil toneladas, igual a 79% em relação ao mês de maio deste ano. A Malásia foi o único destino do cereal sul-mato-grossense no mês de junho.

O economista da Aprosoja/MS, Mateus Fernandes explica que alguns fatores podem ter contribuído para a redução nas exportações do cereal. “É importante considerar que a Argentina e os Estados Unidos têm grãos de qualidade em função da boa safra que tiveram, atendendo assim, a exigência do mercado e grande parte da demanda internacional. Além disso, os preços internos aqui no Brasil estão mais atrativos, porém, no cenário estadual, a demanda interna do grão não é suficiente para equilibrar com o comércio internacional, fazendo com que haja oferta superior à demanda, e consequentemente, estabilização dos preços”, afirma Fernandes.

BRASIL

O país exportou 13,9 milhões de toneladas de soja, em junho de 2024. O volume apresentou incremento de 1%, equivalente a 175 mil toneladas, em relação ao mesmo período do ano anterior. Em valor monetário, as operações internacionais representaram US$ 6,1 bilhões, 11% a menos frente ao mês de junho de 2023. No cenário nacional, a China continua sendo a principal compradora, responsável por adquirir 76% da soja brasileira.

O milho apresentou redução de 18% no volume comercializado, equivalente a 182 mil toneladas, quando comparado com o mesmo período de 2023. Em valor monetário, a exportação do cereal apresentou redução de 37%, frente ao mês de junho do ano anterior. Os principais destinos do milho brasileiro foram a Argélia e o Egito, com aquisição de 37% e 24%, respectivamente.

