Jovem é atropelada ao atravessar fora da faixa na Rua 26 de Agosto, em Campo Grande

Uma jovem de 23 anos foi atropelada na manhã desta sexta-feira (20) ao tentar atravessar a Rua 26 de Agosto, na região central de Campo Grande. O acidente ocorreu em frente ao Senac MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial).

De acordo com informações iniciais, a jovem estava em um veículo com a mãe, que estacionou do outro lado da via e pediu que a filha atravessasse para entregar a chave do local, já que presta serviços para a instituição.

Após realizar a entrega, a pedestre tentou retornar atravessando a rua fora da faixa de pedestres. Nesse momento, não percebeu a aproximação de uma motociclista que trafegava pela via e acabou sendo atingida. Segundo relatos, a moto seguia em baixa velocidade.

Com o impacto, a jovem sofreu escoriações e relatou dores na cabeça. Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram a imobilização com colar cervical e prestaram os primeiros atendimentos ainda no local. Ela estava consciente e orientada.

A motociclista não sofreu ferimentos.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram