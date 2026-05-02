Operação apreende 1,5 tonelada de maconha e intensifica ações policiais no campo em MS

Ações no Cone Sul incluem prisões, recuperação de veículos e combate a crimes ambientais

Uma operação policial realizada na região do Cone Sul de Mato Grosso do Sul resultou na apreensão de 1.540,70 quilos de maconha em Rio Brilhante. A droga foi encontrada dentro de uma caminhonete abandonada em um canavial, após perseguição na rodovia MS-470. O veículo, que tinha registro de furto, também transportava um equipamento de internet via satélite.

A apreensão ocorreu durante a Operação Falcão II, conduzida pelo BPMRu (Batalhão de Polícia Militar Rural), que reforçou o policiamento em áreas rurais com foco no combate ao tráfico e outros crimes.

Além da ocorrência em Rio Brilhante, a operação também registrou ações em municípios como Caarapó e Maracaju, onde houve apreensão de armas de fogo, munições e identificação de práticas de caça ilegal.

Em cidades da faixa de fronteira, como Ponta Porã, Anaurilândia e Coronel Sapucaia, também foram cumpridos mandados de prisão e recuperados veículos furtados ou roubados.

No balanço divulgado, a operação contabiliza mais de 1,5 tonelada de drogas apreendidas, além de três armas de fogo e seis munições. Ao todo, nove pessoas foram levadas à delegacia, com cinco prisões em flagrante e três mandados judiciais cumpridos. Também foram registrados 12 atendimentos policiais durante o período.

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