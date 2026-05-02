Precisa regularizar o título de eleitor? Plantão do TRE segue neste fim de semana em MS

Aqueles que ainda precisam regularizar o título de eleitor, neste sábado (2) e domingo (3) o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) está dando continuidade ao plantão iniciado no Dia do Trabalhador (1º). O objetivo é atender eleitores que precisarem emitir o primeiro título, cadastrar biometria, regularizar a situação e verificar multas, ficando apto para votar nas Eleições 2026.

O atendimento hoje começou às 8h e termina às 13h, amanhã funcionará no mesmo horário. Os eleitores podem procurar pelos serviços nos cartórios eleitorais do interior e no Memorial da Cultura, em Campo Grande, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 – Centro.

Lembrando que o prazo final para resolver as questões pendentes será até 6 de maio. Não haverá prorrogação. Durante a semana, nos dias 4 a 6, o atendimento estará disponível entre 8h e 18h.

Agendamento

Nas cidades de Dourados, Ivinhema e Coxim, o eleitor pode optar pelo agendamento prévio pelo site do TRE-MS. O serviço não é obrigatório, mas é recomendado para reduzir o tempo de espera.

As unidades com agendamento disponível são:

18ª Zona Eleitoral – Dourados (Dourados e Douradina);

43ª Zona Eleitoral – Dourados (Dourados, Laguna Carapã e Itaporã);

27ª Zona Eleitoral – Ivinhema (Ivinhema, Novo Horizonte do Sul e Angélica);

12ª Zona Eleitoral – Coxim.