Feira Ziriguidum reúne arte, gastronomia e lazer neste sábado em Campo Grande

Evento acontece à tarde e à noite na Praça do Preto Velho com entrada gratuita

A Praça do Preto Velho recebe neste sábado (2), entre 17h e 22h, mais uma edição da Feira Ziriguidum, iniciativa que reúne diferentes expressões culturais em Campo Grande.

A programação inclui a presença de expositores independentes, com oferta de comidas, peças artesanais e criações autorais, além de intervenções artísticas ao longo da noite. O formato busca concentrar, em um único espaço, opções de lazer e consumo acessíveis ao público.

Com edições já consolidadas na cidade, a feira tem se firmado como ponto de encontro entre moradores, artistas e pequenos produtores, criando um ambiente de circulação cultural fora dos espaços tradicionais.

A iniciativa também contribui para a geração de renda de empreendedores locais, ao ampliar a visibilidade de produtos e serviços ligados à economia criativa. A participação é aberta ao público e não há cobrança de ingresso.

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