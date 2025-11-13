Arauco avança com implantação de 47km de linha de trem para escoar celulose solúvel

A estimativa é que pelo trecho passem cerca de 3,5 milhões de toneladas de produção no ano

A logística da nova fábrica de celulose da Arauco Celulose Brasil deu nesta quarta-feira (12), um importante passo. O Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) concedeu a Licença Prévia que autoriza a Companhia a avançar com a implantação de 47 km de ramal ferroviário que atenderá o complexo industrial da empresa em Inocência.

A licença, válida até 12 de novembro de 2029, aprova a viabilidade ambiental do empreendimento, considerado estratégico para a logística da nova fábrica de celulose solúvel que está sendo construída no município, com investimento total estimado em US$ 4,6 bilhões. Em abril deste ano, a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), autorizou a construção e exploração do ramal ferroviário por um período de 99 anos.

Para a Arauco Brasil, o ramal ferroviário, “é fundamental para garantir a eficiência e a robustez logística do empreendimento, que já contribui para o desenvolvimento de Inocência com geração de empregos, estímulo à economia regional e melhorias na infraestrutura local”.

O projeto da Arauco interliga a fábrica de celulose à Malha Norte (Ferrovia Norte Brasil – EF-364), operada pela Rumo Logística. A estimativa é que o novo ramal permita o escoamento anual de até 3,5 milhões de toneladas de celulose, reforçando o papel de Mato Grosso do Sul como principal polo exportador do produto no país.

“Esses investimentos refletem a importância da Malha Norte para o setor de celulose, proporcionando uma solução logística eficiente para o escoamento da produção. Essa é a principal ferrovia de escoamento da celulose do Mato Grosso do Sul”, comenta o secretário Jaime Verruck, da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

A Malha Norte

Oficialmente conhecida como Ferrovia Norte Brasil (EF-364), é uma ferrovia brasileira que se estende por aproximadamente 755 km, conectando Santa Fé do Sul, em São Paulo, a Rondonópolis, no Mato Grosso. Atualmente, essa ferrovia é operada pela Rumo Logística, após a aquisição da concessão original da Ferronorte S.A.

Além disso, a Suzano já possui um terminal ferroviário também na Malha Norte, que leva a produção de caminhão de celulose de Ribas do Rio Pardo até a ferrovia que é despachada até o Porto de Santos e exportada. ?

O traçado aprovado pelo Imasul inclui uma ponte de 269 metros e dois viadutos (ferroviário e rodoviário), todos situados em Inocência. A licença impõe rigorosas condicionantes ambientais, como a instalação de dispositivos de mitigação de atropelamento de fauna, monitoramento periódico de acidentes com animais silvestres, manejo e translocação de espécies e recomposição das áreas afetadas.

Segundo Verruck a logística da celulose está pautada exatamente nessa ferrovia. “Por isso para o Governo é importante que ela mantenha essa atividade e que efetivamente conecte toda a produção de celulose na nossa Malha Norte”, reitera.

Por Suzi Jarde