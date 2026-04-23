Operação Aeges 2 investiga crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes praticados pela internet no interior

A Polícia Federal realizou, nesta quinta-feira (23), a Operação Aeges 2, com foco no combate a crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes praticados pela internet. A ação incluiu o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em Anastácio, no interior de Mato Grosso do Sul e distante 138 quilômetros de Campo Grande.

Durante a operação, foram recolhidos equipamentos eletrônicos considerados importantes para o avanço das investigações. O material será submetido à perícia técnica para verificar possível participação de outras pessoas no esquema.

As apurações envolvem crimes previstos no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), que trata de situações de exploração sexual envolvendo menores, tanto reais quanto simuladas em ambiente digital.

A Polícia Federal também reforçou o alerta a pais e responsáveis sobre a necessidade de acompanhamento das atividades de crianças e adolescentes, tanto no ambiente virtual quanto fora dele. A orientação é manter diálogo aberto, supervisionar o uso de redes sociais, jogos e aplicativos e observar mudanças de comportamento que possam indicar situações de risco.

Segundo a corporação, ensinar os jovens a reconhecer e reagir a abordagens inadequadas é uma medida fundamental para prevenção. Denúncias e informação são apontadas como ferramentas essenciais no enfrentamento a esse tipo de crime.