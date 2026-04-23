Homem é condenado a pagar R$ 30 mil após não quitar carro e transferir veículo sem autorização

Um homem foi condenado pela Justiça de Campo Grande a pagar R$ 30 mil de indenização após comprar um carro, não pagar o valor e ainda transferir o veículo para outra pessoa sem autorização.

A decisão é do juiz Juliano Rodrigues Valentim, da 3ª Vara Cível. Conforme o processo, o negócio foi firmado em 2022, com valor de R$ 87 mil, que deveria ser pago no mês seguinte. No entanto, o comprador não cumpriu o acordo.

Posteriormente, o vendedor descobriu que o automóvel havia sido repassado a um terceiro, mesmo sem a quitação da dívida e sem consentimento.

O caso foi levado à Polícia Civil, que localizou e apreendeu o veículo. O carro só foi devolvido ao proprietário em outubro de 2023 e apresentava danos provocados por um acidente durante o período em que ficou fora de sua posse.

Citado na ação, o réu não apresentou defesa, o que levou à decretação de revelia. Com base nas provas e na ausência de contestação, o magistrado considerou procedentes os pedidos do autor.

Na sentença, foi fixado o pagamento de R$ 20 mil por danos materiais, devido à desvalorização do veículo, e R$ 10 mil por danos morais. Os valores serão acrescidos de juros.