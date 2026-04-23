Fiat Strada é abordado com 787 quilos de maconha durante fiscalização na BR-158

Nesta quarta-feira (22), a PRF ( Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 787 quilos de maconha durante fiscalização na BR-158, em Três Lagoas, cidade distante 327 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a corporação, a droga foi encontrada em uma Fiat Strada abordada pelos agentes. Durante a entrevista com o motorista, os policiais perceberam forte odor característico e visualizaram tabletes da substância sobre o banco traseiro.

Ao ser questionado, o condutor admitiu que fazia o transporte do entorpecente de Ponta Porã até Três Lagoas.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Civil do município, junto com a droga e o veículo apreendido.