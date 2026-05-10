Jovem de 20 anos morre em acidente na BR-163

Durante tentativa de ultrapassagem, veículo conduzido por Renato Echeverria da Rocha Júnior estava colidiu frontalmente com outra caminhonete

Identificado como Renato Echeverria da Rocha Júnior, de apenas 20 anos, o jovem morreu neste sábado (9) após uma colisão frontal com outro veículo, na BR-163, sentido ao município de Rio Negro.

Segundo o site Folha de Três Lagoas

, o acidente ocorreu no fim da tarde de sábado. O VW Saveiro em que seguia o morador de Rio Verde de Mato Grosso colidiu com outra caminhonete em um acidente que envolveu três veículos.

O rapaz era militar do Exército e servia no 47º Batalhão de Infantaria (47º BI).

Informações preliminares indicam que o acidente ocorreu durante uma tentativa de ultrapassagem.

Ainda conforme informações do Rio Verde News, o jovem chegou a ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para o Hospital Geral Paulino Alves da Cunha, em Rio Verde.

Devido à gravidade dos ferimentos, ele não resistiu. O motorista do outro veículo também ficou ferido e precisou de atendimento médico.

Estiveram no local equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), que implantaram o sistema pare-e-siga na rodovia, além de socorristas da concessionária responsável pela administração da via.

A perícia esteve no local para apurar a dinâmica do acidente.

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