Jovem de 20 anos morre em acidente na BR-163

Crédito: Rio Verde News / Reprodução Redes Sociais
Crédito: Rio Verde News / Reprodução Redes Sociais

Durante tentativa de ultrapassagem, veículo conduzido por Renato Echeverria da Rocha Júnior  estava colidiu frontalmente com outra caminhonete

Identificado como Renato Echeverria da Rocha Júnior, de apenas 20 anos, o jovem morreu neste sábado (9) após uma colisão frontal com outro veículo, na BR-163, sentido ao município de Rio Negro.

Segundo o site Folha de Três Lagoas
, o acidente ocorreu no fim da tarde de sábado. O VW Saveiro em que seguia o morador de Rio Verde de Mato Grosso colidiu com outra caminhonete em um acidente que envolveu três veículos.

O rapaz era militar do Exército e servia no 47º Batalhão de Infantaria (47º BI).

Informações preliminares indicam que o acidente ocorreu durante uma tentativa de ultrapassagem.

Crédito: Rio Verde News

Ainda conforme informações do Rio Verde News, o jovem chegou a ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para o Hospital Geral Paulino Alves da Cunha, em Rio Verde.

Devido à gravidade dos ferimentos, ele não resistiu. O motorista do outro veículo também ficou ferido e precisou de atendimento médico.

Estiveram no local equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), que implantaram o sistema pare-e-siga na rodovia, além de socorristas da concessionária responsável pela administração da via.

A perícia esteve no local para apurar a dinâmica do acidente.

Leia mais

Família lamenta morte de motociclista em acidente na Duque de Caxias

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *